НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАТРИМАЛИ ДВІ ГРУПИ НЕЛЕГАЛЬНИХ МІГРАНТІВ З ТУРЕЧЧИНИ Суспільство | 01-10-2021, 10:20 0 80





Упродовж доби прикордонники Львівського загону затримали 5 громадян Туреччини. Заходи відбувалися в рамках цільових профілактичних заходів «Мігрант».

Реалізовуючи оперативну інформацію інспектор відділу «Рава - Руська» повідомив про появу в одному з населених пунктів трьох іноземців. Від прикордонного підрозділу висунулася група реагування. Згодом, за кількасот метрів від держрубежу затримали трьох громадян Туреччини, віком від 31 до 39 років.



В іншому випадку затримання відбулося завдяки інформації від місцевого жителя. Наряд спільно з представником оперативного підрозділу затримав двох громадян Туреччини, віком 19 та 20 років.



Усі затримані іноземці мали документи, що посвідчують особу та потрапили на територію України законним шляхом. Втім, для подальшої «мандрівки» країнами ЄС належних документів громадяни Туреччини не мали.



Відносно всіх затриманих іноземців складено протоколи за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.





