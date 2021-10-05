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У Мілані літак врізався в будівлю, 8 загиблих
|Суспільство | 04-10-2021, 07:24
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|Невеликий приватний літак, на борту якого перебували 6 пасажирів і два члени екіпажу, врізався у двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана. Усі присутні на борту загинули.
Джерело: Daily Mail, LaPresse
Деталі: Спочатку повідомлялося про 5 загиблих, проте згодом рятувальники повідомили про 8 осіб, які були на борту і загинули.
Будівля, в яку врізався літак, була порожньою, оскільки перебувала на ремонті.
Зазначається також, що серед загиблих була дитина.
За даними місцевих ЗМІ, усі загиблі – французи.
Літак переміщався між міланським аеропортом Лінате та островом Сардинія.
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