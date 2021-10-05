У Мілані літак врізався в будівлю, 8 загиблих Суспільство | 04-10-2021, 07:24 0 246 Невеликий приватний літак, на борту якого перебували 6 пасажирів і два члени екіпажу, врізався у двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана. Усі присутні на борту загинули.



Джерело: Daily Mail, LaPresse



Деталі: Спочатку повідомлялося про 5 загиблих, проте згодом рятувальники повідомили про 8 осіб, які були на борту і загинули.



Будівля, в яку врізався літак, була порожньою, оскільки перебувала на ремонті.



Зазначається також, що серед загиблих була дитина.



За даними місцевих ЗМІ, усі загиблі – французи.



Літак переміщався між міланським аеропортом Лінате та островом Сардинія.