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У Мілані літак врізався в будівлю, 8 загиблих

Суспільство | 04-10-2021, 07:24Коментарів: 0 0 Переглядів: 246 246    
Невеликий приватний літак, на борту якого перебували 6 пасажирів і два члени екіпажу, врізався у двоповерхову офісну будівлю в передмісті Мілана. Усі присутні на борту загинули.

Джерело: Daily Mail, LaPresse

Деталі: Спочатку повідомлялося про 5 загиблих, проте згодом рятувальники повідомили про 8 осіб, які були на борту і загинули.

Будівля, в яку врізався літак, була порожньою, оскільки перебувала на ремонті.

Зазначається також, що серед загиблих була дитина.

За даними місцевих ЗМІ, усі загиблі – французи.

Літак переміщався між міланським аеропортом Лінате та островом Сардинія.
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