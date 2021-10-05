Податкова знижка для громадян: порядок отримання Суспільство | 04-10-2021, 12:52 0 164

Головне управління ДПС у Львівській області нагадує громадянам, які не є суб’єктами господарювання та які протягом минулого року отримували заробітну плату, з якої утримувався податок на доходи фізичних осіб, про їх право на отримання податкової знижки за умови наявності підстав, передбачених Податковим кодексом України.



Підставами для надання податкової знижки є витрати протягом звітного року на:



- навчання;



- отримання доступного житла за державними програмами;



- оплату допоміжних репродуктивних технологій;



- відсотки за іпотечним кредитом;



- внески на благодійність;



- страхові платежі (внесків, премій) за договорами довгострокового страхування життя;



- пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного забезпечення тощо.



Для отримання знижки необхідно:



1) заповнити та до 31 грудня включно подати за місцем реєстрації декларацію про майновий стан і доходи;



2) у декларації вказати суму одержаного за рік доходу у вигляді зарплати, вид понесених витрат, їх розмір і розраховану суму податку на доходи фізичних осіб до повернення.



Після отримання декларації буде визначено суму, що підлягає поверненню. Кошти перераховуються громадянам протягом 60 днів поштовим переказом або на банківський рахунок.



Важливо! Право на отримання податкової знижки не переноситься на наступні роки – тобто для отримання знижки за 2020 рік, необхідно подати декларацію до 31 грудня 2021 року включно.



