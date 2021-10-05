На Золочівщині прокуратура домоглася звільнення самовільно зайнятої підприємцем землі вартістю понад 17 млн грн Суспільство | 04-10-2021, 12:54 0 206



Господарським судом Львівської області задоволено позов Золочівської окружної прокуратури до одного з приватних підприємств Золочівщини про повернення самовільно зайнятої земельної ділянки вартістю понад 17 млн грн.



Встановлено, що відповідач незаконно, без правовстановлюючих документів та землекористування, самовільно використовував землю сільськогосподарського призначення загальною площею понад 24,5 га у власних цілях, шляхом засівання її агрокультурою – соняшником.



Виявивши порушення земельного законодавства, прокурор скерував до суду позов, який був задоволений повністю. Приватне підприємство зобов'язано повернути вказану земельну ділянку у розпорядження Поморянської селищної ради.



Довідково зазначимо, що зараз на стадії досудового розслідування перебуває кримінальне провадження за фактом самовільного зайняття земельної ділянки.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури