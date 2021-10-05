Понад 8 тисяч ліцензій з початку року видано працівниками ГУ ДПС у Львівській області Суспільство | 04-10-2021, 13:01 0 207

За січень-серпень 2021 року працівниками управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Львівській області видано 8 126 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (6 072 шт), тютюновими виробами (4 604 шт), пальним (78 шт), на право зберігання пального (320 шт.), оптової торгівлі пальним (28 шт).



Варто зауважити, що було призупинено дію 1 672 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (852 шт) та тютюновими виробами (730 шт), на право зберігання пального (89 шт), оптової торгівлі пальним (1 шт) та анульовано 1 641 ліцензію, з них на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (863 шт), тютюновими виробами (597 шт), пальним (62 шт), на право зберігання пального (96 шт), оптової торгівлі пальним (23 шт).





