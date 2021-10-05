МАЙЖЕ 100 ОСІБ НАМАГАЛИСЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ З НЕДІЙСНИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ Суспільство | 04-10-2021, 16:22 0 192





Електронні пристрої з програмним забезпеченням «SafeBorder», для перевірки COVID-сертифікатів, продовжують свою роботу щодо виявлення недійсних документів.



За допомогою їх застосування в пунктах пропуску перевірка дійсності сертифікатів про вакцинацію займає всього декілька секунд. Це значно пришвидшує проходження прикордонного контролю та ефективно виявляє недійсні документи. Загалом, за вересень прикордонники Львівського загону перевірили понад 3500 сертифікатів. Як результат - 94 недійсних сертифікатів про вакцинацію. Найбільше таких випадків зафіксовано в пунктах пропуску для автомобільного сполучення «Краківець», «Рава - Руська» та у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Львів».



За всіма фактами виявлення недійсних COVID-сертифікатів повідомлено Національну поліцію про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».

