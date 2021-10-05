Бойовики напали на військовий загін в Буркіна-Фасо, вбили 14 солдатів Суспільство | 05-10-2021, 11:27 0 76 Велика група озброєних бойовиків вбила 14 солдатів Буркіна-Фасо під час нападу на військовий загін недалеко від міста Йіргу.



Джерело: Reuters



Деталі: Семеро осіб були поранені.



Як зазначається, жодна група не взяла на себе відповідальність за напад.



Йіргу знаходиться в центрально-північній провінції Санматенга - районі, захопленому повстанцями-джихадистами, пов'язаними з "Аль-Каїдою" і "Ісламським державою". Він став місцем чергової засідки бойовиків в червні, коли було вбито щонайменше 15 поліцейських, чий підрозділ відвідав місто з місією з надання допомоги після попереднього нападу з боку бойовиків.



Нагадаємо: На початку серпня 30 осіб, зокрема 15 солдатів, загинули в результаті, ймовірно, нападу джихадистів на села в Буркіна-Фасо недалеко від кордону з Нігером.