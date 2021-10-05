Для кого застосування РРО/ПРРО є обов’язковим з 1 січня 2022 року Суспільство | 05-10-2021, 11:39 0 73



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що відповідно до вимог п. 296.10 ст. 296 Податкового кодексу України реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій (РРО, ПРРО) не застосовуються платниками єдиного податку першої групи.



З 1 січня 2021 року до 1 січня 2022 року РРО не застосовуються платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами-підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, незалежно від обраного виду діяльності (у 2021 році – 1 320 000 грн.), крім тих, які здійснюють:



- реалізацію технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту;



- реалізацію лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров'я;



- реалізацію ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння.



З 1 січня 2022 року застосування реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку другої-четвертої груп є обов’язковим.



