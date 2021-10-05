   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 05/10/2021 За минулу добу до львівських лікарень поступила 81 особа та жодну не було виписано...>> Вчора у Львові від коронавірусу вакцинували 2160 людей...>> Лекція про вітражі та перша вистава для дорослих: Львівський театр ляльок запрошує на відкриття нового сезону...>> До м. Винники призупинено водопостачання: з 13.00 год працюватиме водовозка...>> 7 років за ґратами з конфіскацією майна – суд виніс вирок у справі про привласнення коштів на реконструкції сміттєзвалища...>> Понад 1 млрд грн єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини...>> Мешканець Стрийщини понесе покарання за домашнє насильство...>> Для кого застосування РРО/ПРРО є обов’язковим з 1 січня 2022 року...>> Понад 300 тисяч людей захворіли на COVID-19...>> Саакашвілі озвучив умову припинення голодування...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вкоротив віку співмешканці – прокуратура домоглася ув’язнення для винуватця...
04-10-2021, 15:48  >>> 
В Афганістані внаслідок стрілянини загинули троє людей, серед яких – журналіст...
04-10-2021, 06:53  >>> 
Вбивство поліцейського у Чернігові: серед підозрюваних – троє неповнолітніх...
04-10-2021, 06:50  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Понад 300 тисяч людей захворіли на COVID-19...
05-10-2021, 11:37  >>> 
Ефективність Pfizer проти COVID-19 вдвічі падає через півроку — дослідження...
05-10-2021, 11:25  >>> 
YouTube видалятиме відео з дезінформацією про вакцини...
30-09-2021, 07:42  >>> 

Мешканець Стрийщини понесе покарання за домашнє насильство

Суспільство | 05-10-2021, 11:42Коментарів: 0 0 Переглядів: 124 124    



Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 39-річного мешканця Стрийщини, якого обвинувачували у вчиненні домашнього насильства відносно колишньої дружини (ч. 1 ст. 126-1 КК України).

Встановлено, що упродовж пів року чоловік систематично навідувався до колишньої дружини, вчиняв відносно неї психічне насильство, яке виражалось у словесних образах та погрозах у її бік, що у свою чергу призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. Окрім цього, чоловік вже неодноразово притягувася до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства над потерпілою.

За принципової позиції прокурорів Стрийської окружної прокуратури суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому покарання у виді громадських робіт.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
   Новини по темі: Суспільство
7 років за ґратами з конфіскацією майна – суд виніс вирок у справі про привласнення коштів на реконструкції сміттєзвалища...
05-10-2021, 12:16  >>> 
Понад 1 млрд грн єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини...
05-10-2021, 11:59  >>> 
Мешканець Стрийщини понесе покарання за домашнє насильство...
05-10-2021, 11:42  >>> 
Для кого застосування РРО/ПРРО є обов’язковим з 1 січня 2022 року...
05-10-2021, 11:39  >>> 
Бойовики напали на військовий загін в Буркіна-Фасо, вбили 14 солдатів...
05-10-2021, 11:27  >>> 
МАЙЖЕ 100 ОСІБ НАМАГАЛИСЯ ПЕРЕТИНУ КОРДОНУ З НЕДІЙСНИМИ СЕРТИФІКАТАМИ ПРО ВАКЦИНАЦІЮ...
04-10-2021, 16:22  >>> 
Понад 8 тисяч ліцензій з початку року видано працівниками ГУ ДПС у Львівській області...
04-10-2021, 13:01  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: Україна в "жовтій" зоні, зустрічі Зеленського у США...
22-09-2021, 09:30  >>> 
Головні новини четверга і ночі: бійка в Раді, сварка в ОП...
10-09-2021, 08:38  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб...
25-08-2021, 09:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Саакашвілі озвучив умову припинення голодування...
05-10-2021, 11:35  >>> 
Китай відправив понад 50 бойових літаків в зону протиповітряної оборони Тайваню...
05-10-2021, 02:32  >>> 
Ізраїль звинуватив Іран в організації теракту проти ізраїльських бізнесменів на Кіпрі...
05-10-2021, 02:30  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Facebook та Instagram відновлюють роботу...
05-10-2021, 02:31  >>> 
В роботі Telegram почалися перебої...
05-10-2021, 02:30  >>> 
Транзит газу до Угорщини через Україну відновили – дані оператора...
04-10-2021, 07:20  >>> 
   СуспільствоСуспільство
7 років за ґратами з конфіскацією майна – суд виніс вирок у справі про привласнення коштів на реконструкції сміттєзвалища...
05-10-2021, 12:16  >>> 
Понад 1 млрд грн єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини...
05-10-2021, 11:59  >>> 
Мешканець Стрийщини понесе покарання за домашнє насильство...
05-10-2021, 11:42  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 
Стали відомі переможці премії “Еммі”...
20-09-2021, 09:08  >>> 
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
14:08 За минулу добу до львівських лікарень поступила 81 особа та жодну не було виписано
14:07 Вчора у Львові від коронавірусу вакцинували 2160 людей
14:06 Лекція про вітражі та перша вистава для дорослих: Львівський театр ляльок запрошує на відкриття нового сезону
14:03 До м. Винники призупинено водопостачання: з 13.00 год працюватиме водовозка
12:16 7 років за ґратами з конфіскацією майна – суд виніс вирок у справі про привласнення коштів на реконструкції сміттєзвалища
11:59 Понад 1 млрд грн єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини
11:42 Мешканець Стрийщини понесе покарання за домашнє насильство
11:39 Для кого застосування РРО/ПРРО є обов’язковим з 1 січня 2022 року
11:37 Понад 300 тисяч людей захворіли на COVID-19
11:35 Саакашвілі озвучив умову припинення голодування

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования