Мешканець Стрийщини понесе покарання за домашнє насильство Суспільство | 05-10-2021, 11:42 0 124





Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 39-річного мешканця Стрийщини, якого обвинувачували у вчиненні домашнього насильства відносно колишньої дружини (ч. 1 ст. 126-1 КК України).



Встановлено, що упродовж пів року чоловік систематично навідувався до колишньої дружини, вчиняв відносно неї психічне насильство, яке виражалось у словесних образах та погрозах у її бік, що у свою чергу призвело до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої. Окрім цього, чоловік вже неодноразово притягувася до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства над потерпілою.



За принципової позиції прокурорів Стрийської окружної прокуратури суд визнав обвинуваченого винним у вчиненні домашнього насильства та призначив йому покарання у виді громадських робіт.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури