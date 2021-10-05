Понад 1 млрд грн єдиного внеску заборгували до соціальних фондів платники Львівщини Суспільство | 05-10-2021, 11:59 0 89

Сума заборгованості зі сплати єдиного внеску по області станом на 01.09.2021 cкладає 1030,5 млн грн, в т.ч.: – 706,5 млн грн по юридичних особах та – 324,0 млн грн по фізичних особах.



Сума боргу, яка станом на 01.09.2021 за даними ІС рахується за підприємствами вугільної галузі, становить 531,5 млн грн або 51,6 відс від загальної суми боргу по області (1030,5 млн гривень). Заборгованість структурних підрозділів ДП «Львіввугілля»– 516,2 млн гривень.



З метою зменшення заборгованості по єдиному внеску та недопущення її зростання в подальшому в 2021 році, за даними територіальних підрозділів, скеровано до органів державної виконавчої служби 4287 вимог про сплату недоїмки з єдиного внеску на загальну суму 120,8 млн гривень.



