7 років за ґратами з конфіскацією майна – суд виніс вирок у справі про привласнення коштів на реконструкції сміттєзвалища Суспільство | 05-10-2021, 12:16 0 69











Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 29-річного директора одного з львівських підприємств, якого обвинувачували у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки (ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України).



Встановлено, що у грудні 2017 року керівник підприємства-підрядника, яке виконувало реконструкцію сміттєзвалища у Великих Мостах (Червоноградський район), вносив в акти приймання виконаних робіт завідомо неправдиву інформацію, зокрема, щодо обсягу проведених робіт.



Як наслідок, обвинувачений заволодів бюджетними коштами на суму понад 500 тис грн.



Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Червоноградської окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади пов’язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3 роки, а також штрафом у розмірі 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури