З ПОЧАТКУ РОКУ ПРИКОРДОННИКИ НА ЛЬВІВЩИНІ ЗАДОКУМЕНТУВАЛИ ПОНАД 470 ВИПАДКІВ ПРОПОНУВАННЯ ХАБАРІВ Суспільство | 05-10-2021, 18:33 0 200

Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати.



Так, під час перетину державного кордону, громадяни намагаються «вирішити» питання щодо їх безперешкодного пропуску. Причини можуть бути різні: відсутність необхідних документів, незаконне переміщення товарів, бажання пришвидшити проходження пропускних операцій, спроби уникнути проходження самоізоляції та інші.



Як результат, за вересень прикордонники Львівського загону у 25 випадках відмовились від хабарів. Сума неправомірної вигоди склала: 3500 гривень, 270 євро, 200 доларів та 500 злотих. Щодо хабародавців, прикордонники направили повідомлення в Нацполіцію про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі». Санкція даної статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.



З початку року у пунктах пропуску у Львівській області зафіксовано 476 випадків відмови від «грошових подарунків» на суму: 90 050 гривень, 5 205 євро, 620 доларів, 5 000 злотих, 4 200 крон та 20 фунтів.



Наголошуємо, що Держприкордонслужба має нульову толерантність до корупції, а курс на подолання корупційних проявів залишається незмінним.

