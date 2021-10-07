НА ЛЬВІВЩИНІ ВКОТРЕ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОРУШНИКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ Суспільство | 05-10-2021, 18:37 0 199 Дільничним інспектором відділу «Рава - Руська» Львівського прикордонного загону отримано інформацію від працівників оперативного підрозділу про появу іноземця, який має намір незаконно перетнути державний кордон.

З метою перевірки інформації від прикордонного підрозділу вибула група реагування. На околиці одного з населених пунктів Львівського району, за кількасот метрів до держрубежу, прикордонники затримали 20 – ти річного громадянина Туреччини. Як виявилось, іноземець потрапив в Україну законним шляхом та мав при собі документи, що посвідчують особу. Проте для того, щоб потрапити до країни ЄС, цього виявилось не достатньо.



Відносно затриманого складено протокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.



Слід зазначити, що з початку року прикордонники Львівського загону у 62 випадках затримали 133 громадянина Туреччини за спробу незаконного порушення державного кордону.