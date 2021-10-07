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НА ЛЬВІВЩИНІ ВКОТРЕ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОРУШНИКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ
|Суспільство | 05-10-2021, 18:37
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|Дільничним інспектором відділу «Рава - Руська» Львівського прикордонного загону отримано інформацію від працівників оперативного підрозділу про появу іноземця, який має намір незаконно перетнути державний кордон.
З метою перевірки інформації від прикордонного підрозділу вибула група реагування. На околиці одного з населених пунктів Львівського району, за кількасот метрів до держрубежу, прикордонники затримали 20 – ти річного громадянина Туреччини. Як виявилось, іноземець потрапив в Україну законним шляхом та мав при собі документи, що посвідчують особу. Проте для того, щоб потрапити до країни ЄС, цього виявилось не достатньо.
Відносно затриманого складено протокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.
Слід зазначити, що з початку року прикордонники Львівського загону у 62 випадках затримали 133 громадянина Туреччини за спробу незаконного порушення державного кордону.
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