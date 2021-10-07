НА ЛЬВІВЩИНІ ВКОТРЕ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОРУШНИКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 07/10/2021 За допомогою SafeBorder прикордонники перевірили більше 450 тисяч цифрових COVID-сертифікатів та виявляли підробки...>> Із 18 до 23 жовтня ЦНАП на вул. Ген. Чупринки, 85 зачинять на ремонт...>> Кардинал Майкл Черні запропонував ідеї та ідеали для України щодо міграції, інклюзивності та братерства...>> З 14 жовтня у Львові планують ввести ряд обмежень, у зв`язку із збільшенням кількості хворих на COVID-19...>> Мерія розпочала збір пропозицій для розміщення соціальної реклами у Львові на 2022 рік...>> У Львові визначили переможців першого Всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика...>> «Цей парк має бути одним з найкращих», - мер про оновлення парку ім. Івана Франка...>> Розпочалась реєстрація на курс тренінгів «Вчимося бізнесу»...>> У Львові завершується реєстрація на курси освітньої мережі ЦЕ...>> Мешканців закликають не палити опале листя, а здавати його на компостування...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Вкоротив віку співмешканці – прокуратура домоглася ув’язнення для винуватця...
04-10-2021, 15:48  >>> 
В Афганістані внаслідок стрілянини загинули троє людей, серед яких – журналіст...
04-10-2021, 06:53  >>> 
Вбивство поліцейського у Чернігові: серед підозрюваних – троє неповнолітніх...
04-10-2021, 06:50  >>> 
   Здоров'яЗдоров
COVID: Україна — четверта у світі за добовою смертністю...
06-10-2021, 08:49  >>> 
Понад 300 тисяч людей захворіли на COVID-19...
05-10-2021, 11:37  >>> 
Ефективність Pfizer проти COVID-19 вдвічі падає через півроку — дослідження...
05-10-2021, 11:25  >>> 

НА ЛЬВІВЩИНІ ВКОТРЕ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОРУШНИКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Суспільство | 05-10-2021, 18:37Коментарів: 0 0 Переглядів: 199 199    
Дільничним інспектором відділу «Рава - Руська» Львівського прикордонного загону отримано інформацію від працівників оперативного підрозділу про появу іноземця, який має намір незаконно перетнути державний кордон.
З метою перевірки інформації від прикордонного підрозділу вибула група реагування. На околиці одного з населених пунктів Львівського району, за кількасот метрів до держрубежу, прикордонники затримали 20 – ти річного громадянина Туреччини. Як виявилось, іноземець потрапив в Україну законним шляхом та мав при собі документи, що посвідчують особу. Проте для того, щоб потрапити до країни ЄС, цього виявилось не достатньо.

Відносно затриманого складено протокол за ч. 2 ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення прийматиме суд.

Слід зазначити, що з початку року прикордонники Львівського загону у 62 випадках затримали 133 громадянина Туреччини за спробу незаконного порушення державного кордону.
   Новини по темі: Суспільство
За допомогою SafeBorder прикордонники перевірили більше 450 тисяч цифрових COVID-сертифікатів та виявляли підробки...
06-10-2021, 18:52  >>> 
Отримали повідомлення про сплату податку на нерухоме майно, але не згідні із зазначеною у ньому сумою податку? Алгоритм дій...
06-10-2021, 14:10  >>> 
Понад 2 млрд грн рентної плати надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини...
06-10-2021, 12:07  >>> 
Незаконний перетин державного кордону: організатору оголосили про підозру...
06-10-2021, 12:06  >>> 
КОНТРАБАНДИСТ ЗАХОВАВ ЦИГАРКИ В ПОДВІЙНОМУ ДНИЩІ АВТА...
06-10-2021, 11:30  >>> 
Студенти групи ЛГ-43 ЛУБЕНСЬКОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ відвідали ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр»...
06-10-2021, 11:27  >>> 
Пішов із життя громадський та релігійний діяч Ігор Ожиївський...
06-10-2021, 11:16  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: Україна в "жовтій" зоні, зустрічі Зеленського у США...
22-09-2021, 09:30  >>> 
Головні новини четверга і ночі: бійка в Раді, сварка в ОП...
10-09-2021, 08:38  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: День Незалежності, великий герб...
25-08-2021, 09:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Байден розмовляв з Сі Цзіньпіном про Тайвань...
06-10-2021, 07:48  >>> 
Богдан назвав помилкою вписати Богуцьку в список “слуг”...
06-10-2021, 07:43  >>> 
Саакашвілі озвучив умову припинення голодування...
05-10-2021, 11:35  >>> 
   Діловий світДіловий світ
"Просто неправда": Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки...
06-10-2021, 09:00  >>> 
Франція та Іспанія закликали ЄС розслідувати стрибок цін на газ...
06-10-2021, 07:46  >>> 
Найбагатші американці стали на 40% багатші за рік пандемії...
06-10-2021, 07:45  >>> 
   СуспільствоСуспільство
За допомогою SafeBorder прикордонники перевірили більше 450 тисяч цифрових COVID-сертифікатів та виявляли підробки...
06-10-2021, 18:52  >>> 
Отримали повідомлення про сплату податку на нерухоме майно, але не згідні із зазначеною у ньому сумою податку? Алгоритм дій...
06-10-2021, 14:10  >>> 
Понад 2 млрд грн рентної плати надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини...
06-10-2021, 12:07  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 
Стали відомі переможці премії “Еммі”...
20-09-2021, 09:08  >>> 
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:52 За допомогою SafeBorder прикордонники перевірили більше 450 тисяч цифрових COVID-сертифікатів та виявляли підробки
18:49 Із 18 до 23 жовтня ЦНАП на вул. Ген. Чупринки, 85 зачинять на ремонт
18:48 Кардинал Майкл Черні запропонував ідеї та ідеали для України щодо міграції, інклюзивності та братерства
18:47 З 14 жовтня у Львові планують ввести ряд обмежень, у зв`язку із збільшенням кількості хворих на COVID-19
18:40 Мерія розпочала збір пропозицій для розміщення соціальної реклами у Львові на 2022 рік
18:38 У Львові визначили переможців першого Всеукраїнського композиторського конкурсу імені Мирослава Скорика
18:35 «Цей парк має бути одним з найкращих», - мер про оновлення парку ім. Івана Франка
14:17 Розпочалась реєстрація на курс тренінгів «Вчимося бізнесу»
14:16 У Львові завершується реєстрація на курси освітньої мережі ЦЕ
14:13 Мешканців закликають не палити опале листя, а здавати його на компостування

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования