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В Тунісі розбився військовий вертоліт, є загиблі
|Суспільство | 06-10-2021, 08:46
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|В місті Габес на південному сході Тунісу розбився військовий вертоліт.
Джерело: Reuters
Деталі: Як повідомляється, в результаті аварії загинули троє солдатів.
Аварія сталася під час нічних військових навчань.
На місце події направили військово-технічну групу, щоб з’ясувати причини.
Нагадаємо: Три тижні тому військовий вертоліт зазнав аварії на півночі Кот-д'Івуару, в результаті чого загинули всі п'ять членів екіпажу.
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