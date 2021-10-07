В Тунісі розбився військовий вертоліт, є загиблі Суспільство | 06-10-2021, 08:46 0 131 В місті Габес на південному сході Тунісу розбився військовий вертоліт.



Джерело: Reuters



Деталі: Як повідомляється, в результаті аварії загинули троє солдатів.



Аварія сталася під час нічних військових навчань.



На місце події направили військово-технічну групу, щоб з’ясувати причини.



Нагадаємо: Три тижні тому військовий вертоліт зазнав аварії на півночі Кот-д'Івуару, в результаті чого загинули всі п'ять членів екіпажу.