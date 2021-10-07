|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, поранено бійця
|Суспільство | 06-10-2021, 09:02
| 0 156
|
|5 жовтня на Донбасі було 6 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу український військовий був поранений.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.
Двічі окупанти порушили "тишу", застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, в районі Трьохізбенки ворожі збройні формування стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Новотошківського окупанти двічі стріляли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю.
Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
В напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
|
|