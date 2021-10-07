Окупанти 6 разів стріляли на Донбасі, поранено бійця Суспільство | 06-10-2021, 09:02 0 156 5 жовтня на Донбасі було 6 порушень режиму припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу український військовий був поранений.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.



Двічі окупанти порушили "тишу", застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння.



Зокрема, в районі Трьохізбенки ворожі збройні формування стріляли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.



Поблизу Новотошківського окупанти двічі стріляли, використовуючи станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, стрілецьку зброю.



Біля Красногорівки ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів.



В напрямку Кримського найманці двічі застосували міномети калібру 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.



Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.