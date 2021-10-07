Франківська окружна прокуратура вимагає повернути землі природо-заповідного фонду вартістю 62 млн грн Суспільство | 06-10-2021, 11:12 0 108

За позовами прокурорів Франківської окружної прокуратури відкрито провадження у справах про визнання недійсним рішень, скасування державної реєстрації прав, припинення речового права – права власності на земельні ділянки загальною вартістю 62 млн грн.



Прокуратурою виявлено факти незаконної передачі у приватну власність п’яти земельних ділянок загальною площею 15,4 га, які знаходяться на території об’єкту природо-заповідного фонду – заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща».



Довідково зазначимо, що зараз на стадії досудового розслідування перебуває кримінальне провадження за фактами незаконної передачі вищевказаних земельних ділянок (ч. 2 ст. 364 КК України).











Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури