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Франківська окружна прокуратура вимагає повернути землі природо-заповідного фонду вартістю 62 млн грн
|Суспільство | 06-10-2021, 11:12
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За позовами прокурорів Франківської окружної прокуратури відкрито провадження у справах про визнання недійсним рішень, скасування державної реєстрації прав, припинення речового права – права власності на земельні ділянки загальною вартістю 62 млн грн.
Прокуратурою виявлено факти незаконної передачі у приватну власність п’яти земельних ділянок загальною площею 15,4 га, які знаходяться на території об’єкту природо-заповідного фонду – заказника місцевого значення «Торфовище Білогорща».
Довідково зазначимо, що зараз на стадії досудового розслідування перебуває кримінальне провадження за фактами незаконної передачі вищевказаних земельних ділянок (ч. 2 ст. 364 КК України).
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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