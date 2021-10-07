Пішов із життя громадський та релігійний діяч Ігор Ожиївський Суспільство | 06-10-2021, 11:16 0 106 Відійшов у вічність відомий львівський громадський та релігійний діяч Ігор Ожиївський. Громада Львова висловлює співчуття рідним та близьким.





«Боляче, що так передчасно від нас ідуть люди, які насправді для багатьох були світилами та дороговказами. Пан Ігор Ожиївський назавжди залишиться у нашій пам`яті дуже світлою, щирою, професійною людиною, яка була наділена великою Божою ласкою та мудрістю. Співчуваємо рідним, близьким. Вічна пам`ять», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.



Ігорю Ожиївському було 63 роки. У різні роки він працював керівником відділу зовнішніх справ курії Львівської Архієпархії УГКЦ, був близьким помічником глави УГКЦ митрополита Любомира Гузара, брав активну участь у підготовці візиту Папи Римського Івана Павла ІІ до Львова у 2001 році. Пізніше очолював управління з питань внутрішньої політики ЛОДА, працював заступником директора музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького».



