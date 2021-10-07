Студенти групи ЛГ-43 ЛУБЕНСЬКОГО ЛІСОТЕХНІЧНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ відвідали ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» Суспільство | 06-10-2021, 11:27 0 105







Під час екскурсії до Львова студенти групи ЛГ-43 разом з класним керівником Олександром Литвинеком та викладачем фахових дисциплін Єлізаветою Грибович мали змогу відвідати Державне підприємство «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» (ДП «Львівський ЛСНЦ»), який займається заготівлею і переробкою лісонасіннєвої сировини та вирощуванням сіянців основних лісотвірних порід із закритою кореневою системою. На підприємстві організовано переробку та зберігання лісонасіннєвої сировини із застосуванням сучасного обладнання австрійської фірми «Тхорбауер інженірінг», а висівання насіння проводиться на сучасній автоматизованій лінії шведського виробництва ВСС. Ця компанія є світовим лідером у виробництві сучасного устаткування для лісових насінних центрів і розсадників. Завдяки цьому на підприємстві вирощують сіянці стійких, високопродуктивних лісових порід для відновлення лісів Карпат та рівнинної частини - ялиці білої, бука лісового, сосни звичайної, дуба звичайного, модрини європейської, клена-явора тощо.

В планах підприємства - вирощування 7,5 млн сіянців на рік із закритою кореневою системою та 4 млн сіянців із покращеною кореневою системою.

Студенти-лісівники мали змогу на власні очі ознайомитися із сучасними технологіями вирощування садивного матеріалу, що дасть їм можливість успішно скласти іспит з дисципліни «Лісові культури і лісомеліорація» та використовувати побачене у своїй майбутні професійній діяльності.

Також завдяки директорові ДП «Львівський ЛСНЦ» Федору Михайловичу Пелиньо коледж отримав 150 сіянців модрини європейської, яку висадять 8 жовтня під час проведення акції «Створюємо ліси разом» в рамках програми Президента України «Зелена країна».



