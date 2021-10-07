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КОНТРАБАНДИСТ ЗАХОВАВ ЦИГАРКИ В ПОДВІЙНОМУ ДНИЩІ АВТА
|Суспільство | 06-10-2021, 11:30
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ВІДЕО: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-SHablonno-kontrabandist-zahovav-cigarki-v-podviynomu-dnishchi-avta-/
24-річний громадянин України виїжджав до Польщі через пункт пропуску «Рава-Руська» автомобілем Пежо.
Виходячи з аналізу ризиків та знервованої поведінки водія, прикордонники ініціювали спільно з митниками поглиблений огляд «Пежо». Згодом в подвійному днищі автомобіля прикордонники виявили 500 пачок цигарок без акцизу.
Сигарети, що переміщували потай та з порушенням чинного законодавства вилучено встановленим порядком.
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