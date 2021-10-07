Незаконний перетин державного кордону: організатору оголосили про підозру Суспільство | 06-10-2021, 12:06 0 120

За процесуального керівництва Яворівської окружної прокуратури повідомлено про підозру 43-річному громадянину Республіки Туреччина в організації, керівництві та сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб (ч. 2 ст. 332 КК України).



За даними слідства встановлено, що чоловік посягнув на цілісність і недоторканість меж існуючого кордону України, та здійснив незаконне переправлення трьох громадян Республіки Туреччина через державний кордон України в Республіку Польща.



В подальшому, організатора та ще трьох громадян Республіки Туреччина було затримано прикордонною вартою Республіки Польщі та передано працівникам Державної прикордонної служби України.



Тривають слідчі дії. Досудове розслідування здійснюють слідчі СВ Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області.





Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури