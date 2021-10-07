Понад 2 млрд грн рентної плати надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини Суспільство | 06-10-2021, 12:07 0 123



Так, до державного бюджету України за січень – вересень 2021 року надійшло 1 879,2 млн грн рентної плати, що складає 147,1 відс індикативу. Порівнюючи з січнем – вереснем 2020 року (843,8 млн грн) надходження збільшилися на 1 034,3 млн гривень.



Найбільшу частку у надходженнях від рентної плати до державного бюджету, а саме 96,2 відс, складає рентна плата за користування надрами. За січень – вересень 2021 року її надійшло до державного бюджету 1 836,1 млн грн, що на 1029 млн грн більше, ніж у тому ж періоді 2020 року (у січні – вересні 2020 року – 807,1 млн гривень).



До місцевих бюджетів за січень – вересень 2021 року надійшло 186,8 млн грн рентної плати, що на 81,9 млн гривень більше ніж у минулому році. Частка рентної плати за користування надрами у надходженнях до місцевих бюджетів Львівщини складає 66,0 відс (125,9 млн грн), плати за спеціальне використання лісових ресурсів 22,4 відс (41,2 млн грн), плати за спеціальне використання води 11,6 відс (19,7 млн гривень).





