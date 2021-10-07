Отримали повідомлення про сплату податку на нерухоме майно, але не згідні із зазначеною у ньому сумою податку? Алгоритм дій Суспільство | 06-10-2021, 14:10 0 110



Якщо в податковому – повідомленні рішенні зазначена сума податку на нерухоме майно на думку платника податку є завищеною чи заниженою, такий платник податку має право на підставі норм пп. 266.7.3 статті 266 ПКУ звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу з метою узгодження суми податку та проведення звірки даних по об’єктах нерухомості. До заяви слід додати копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно.









Взірець заяви тут:



https://lv.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/print-427691.html





