За допомогою SafeBorder прикордонники перевірили більше 450 тисяч цифрових COVID-сертифікатів та виявляли підробки Суспільство | 06-10-2021, 18:52 0 92





Державна прикордонна служба України у пунктах пропуску ефективно застосовує SafeBorder – цифровий фільтр для перевірки COVID-сертифікатів.



За допомогою цього програмного забезпечення прикордонники здійснюють електронну перевірку COVID-19-сертифікатів, що підтверджують вакцинацію громадян, негативний результат тестування або одужання від хвороби. Сканування QR-коду займає всього декілька секунд, що значно пришвидшує проходження контролю та допомагає ефективно виявляти недійсні документи і як результат викривати підробки.



Від початку застосування SafeBorder прикордонники вже перевірили більше 450 тисяч цифрових COVID-сертифікатів під час оформлення громадян на в’їзд в Україну та виявили серед них понад 1100 недійсних. Частина з недійсних документів мали ознаки підробок. Лише минулої доби прикордонники направили 13 повідомлень до підрозділів поліції по факту виявлення ознак кримінальних правопорушень за підроблення таких документів, а протягом останнього тижня співробітники Держприкордонслужби виявили майже 80 підробок.



Найбільше підробки громадяни використовують при перетинанні кордону в пунктах пропуску на західній ділянці кордону та в аеропортах. При цьому зазначимо, що за підробку та використання фальшивих ковід-сертифікатів передбачена кримінальна відповідальність.



Відповідно до даних, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, за останні місяці судами винесено десятки вироків за виготовлення та використання підроблених сертифікатів про вакцинацію від Covid-19 при перетинанні державного кордону України.



Наприклад, уродженки Рівненської області замовили підроблені сертифікати через один з месенджерів, знайшовши оголошення в загальнодоступній мережі Інтернет і віддавши по 50 євро. Вони отримали покарання у виді штрафу в розмірі 1700 гривень.



Низка інших громадян, які отримали такий же штраф, повідомляли, що віддавали за фальшиві свідоцтва про вакцинацію від 800 грн до 60 євро. А деякі українці вирішуючи зекономити на послугах «ділків» виготовляли фальшиві свідоцтва самостійно.



Тож Державна прикордонна служба України радить громадянам не намагатися використовувати підроблені документи, бо за це доведеться відповідати згідно з чинним законодавством.



До того ж відмітимо, що за повідомленням поліції 94 % ресурсів, які пропонують продаж ПЛР-тестів та підроблених COVID-сертифікатів, є фейковими, або це робота шахраїв. Аби викривати спроби виготовлення та використання підробок відбувається тісна взаємодія між Нацполіцією, Мінцифрою, МОЗ та Держприкордонслужбою. І на сьогодні правоохоронці вже зареєстрували понад 480 кримінальних проваджень, а також загалом встановили 1750 громадян, які скористалися незаконними послугами.