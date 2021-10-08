Землетрус у Пакистані забрав життя щонайменше 15 осіб Суспільство | 07-10-2021, 07:48 0 190 Щонайменше 15 людей загинули внаслідок землетрусу на півдні Пакистану.



Джерело: AFP з посиланням на представників управління стихійних лих



Деталі: Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) зафіксував землетрус магнітудою 5,7 балів, який був підвищив попередню магнітуду з 5,4 бала.



Землетрус стався на глибині 10 км (6,21 милі), а його епіцентр знаходився за 102 км на північний схід від пакистанського міста Кветти.