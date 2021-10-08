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Землетрус у Пакистані забрав життя щонайменше 15 осіб
|Суспільство | 07-10-2021, 07:48
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|Щонайменше 15 людей загинули внаслідок землетрусу на півдні Пакистану.
Джерело: AFP з посиланням на представників управління стихійних лих
Деталі: Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) зафіксував землетрус магнітудою 5,7 балів, який був підвищив попередню магнітуду з 5,4 бала.
Землетрус стався на глибині 10 км (6,21 милі), а його епіцентр знаходився за 102 км на північний схід від пакистанського міста Кветти.
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