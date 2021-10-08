На Київщині поліція розшукує трьох зниклих школярів Суспільство | 07-10-2021, 07:49 0 172 У поліцію Кагарлика надійшло повідомлення від директора школи про зникнення трьох школярів.



Джерело: Національна поліція



Дослівно: "Поліція розшукує Польського Дмитра 2009 р.н., Штикова Максима 2009 р.н. та Мостіпана Дмитра 2008 р.н.



6 жовтня близько 17 години до поліції Кагарлика надійшло повідомлення від директора школи про те, що троє учнів близько 11 години ранку самовільно залишили навчальний заклад, не повідомивши нікому про можливе місцезнаходження".



Деталі: Як стало відомо, 3 дні тому учні домовлялись про втечу до лісу.



З’ясували також, що після втечі зі школи діти зайшли до оселі одного з товаришів, перевдягнулись у брудний одяг, взяли ліхтарики та вирушили у невідомому напрямку.



Дослівно: "На розшук школярів оперативно залучено понад 40 працівників полку поліції особливого призначення та співробітників управління корпусу оперативно-раптової дії.



Крім того, розміщено орієнтування в соціальних мережах, залучено громадськість та мисливців з тепловізорами".