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Доба в зоні ООС: окупанти 6 разів "зривали тишу"
|Суспільство | 07-10-2021, 08:18
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|За добу 6 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.
Джерело: штаб ООС
Деталі: В напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв позиції ЗСУ, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз – з підствольних гранатометів.
В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність", – зазначають у штабі ООС.
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