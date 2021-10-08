Доба в зоні ООС: окупанти 6 разів "зривали тишу" Суспільство | 07-10-2021, 08:18 0 151 За добу 6 жовтня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: В напрямку Нью-Йорка та Кримського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



Поблизу Новолуганського противник тричі обстріляв позиції ЗСУ, при цьому два рази зі стрілецької зброї та один раз – з підствольних гранатометів.



В районі Південного окупанти здійснили прицільний обстріл з ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.



"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність", – зазначають у штабі ООС.