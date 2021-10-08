Підроблені негативні ПЛР-тести для туристів – у Львові судитимуть групу осіб Суспільство | 07-10-2021, 14:26 0 120



За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Львова (ч.1, 3 ст. 358 КК України).



За даними слідства, турфірма надавала своїм клієнтам послугу – без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний ПЛР-тест на COVID-19. Вартість послуги становила 800 грн.



Їх виготовляв місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів. Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури