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Підроблені негативні ПЛР-тести для туристів – у Львові судитимуть групу осіб
|Суспільство | 07-10-2021, 14:26
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За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури міста Львова до суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох мешканців Львова (ч.1, 3 ст. 358 КК України).
За даними слідства, турфірма надавала своїм клієнтам послугу – без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний ПЛР-тест на COVID-19. Вартість послуги становила 800 грн.
Їх виготовляв місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів. Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 Головного управління Нацполіції у Львівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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