Смерть українця Никифоренка в Польщі: прокуратура затримала 8 осіб Політика | 08-10-2021, 08:37 0 94 У Щеціні Окружна прокуратура затримала 8 осіб у справі щодо смерті 30 липня у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.



Джерело: прокурор Окружної прокуратури у Щеціні Ева Обарек у коментарі Укрінформ



Деталі: Станом на сьогодні прокурори проводять із затриманими слідчі дії.



Пряма мова: "На даний момент можу підтвердити, що за наказом Окружної прокуратури у Щеціні у справі громадянина України затримано вісьмох осіб. Четверо із затриманих на час трагічної події були поліцейськими".





Деталі: Вона уточнила, що усіх затримано на 48 годин. Після проведення з ними слідчих дій прокуратурою прийматимуться подальші рішення щодо арешту або відпущення підозрюваних додому.



В інтересах слідства прокурор не повідомила, ким є чотири інші особи, яких затримала прокуратура.



За неофіційною інформацією польських ЗМІ, іншими чотирма особами є лікар витверезника, куди було доправлено українця після затримання, та троє працівників цього закладу. За непідтвердженими даними, двох із них наразі вже звільнено з роботи.



Як зазначається, усіх підозрюваних у справі про смерть Никифоренка було затримано поліцією у четвер зранку у своїх помешканнях і доправлено до прокуратури.



Очікується, що у п’ятницю їм буде висунуто звинувачення у цій справі.



Як стало відомо, у четвер рішенням коменданта поліції у Вроцлаві зі служби в органах правопорядку було звільнено третього з чотирьох поліцейських, які брали участь у затриманні та побитті Никифоренка.



На цьому тижні внутрішнє розслідування справи Никифоренка також передано з поліції Вроцлава правоохоронцям у Щеціні.



Передісторія:



У польському Вроцлаві після затримання поліцією і вкрай жорстокого побиття помер 25-річний громадянин України Дмитро Никифоренко. Поліція стверджувала, що чоловік агресивно поводився щодо офіцера поліції, і тому правоохоронці застосували до нього газ і наручники.

За даними польських ЗМІ, українця били і душили, хоча він не поводився агресивно.

Пізніше в українському МЗС повідомили, що Генеральне консульство України у Кракові співпрацює із польським правоохоронцями щодо розслідування обставин смерті українця Дмитра Никифоренка. Там додали, що одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції.