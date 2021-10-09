Окупанти на Донбасі поранили військового ЗСУ Суспільство | 08-10-2021, 09:48 0 151 За добу 7 жовтня російські окупаційні війська 6 разів порушували режим припинення вогню, військовий ЗСУ дістав поранення.



Джерело: штаб ООС



Деталі: В напрямку Південного противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.



Поблизу Мар'їнки окупанти обстріляли позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм.





Біля Новозванівки ворог здійснив обстріл з великокаліберних кулеметів.



В бік населеного пункту Золоте-4 ворожі збройні формування відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.



Неподалік Майорська велися обстріли з ручних протитанкових підствольних гранатометів.



Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.



Станом на 7 годину ранку 8 жовтня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.



Позиції українських воїнів біля Золотого-4 ворог обстріляв, використовуючи ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.



Біля Троїцького окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.



Воїну було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – середньої важкості.