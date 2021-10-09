В яких випадках контролюючий орган відмовляє в реєстрації ПРРО? Суспільство | 08-10-2021, 10:58 0 125





Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що за наявності підстав для відмови в реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій фіскальний сервер формує повідомлення про відмову в реєстрації ПРРО.



Відмова у реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій формується у випадках, якщо:



- автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу;



- ПРРО із зазначеним у Заяві про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО назвою та локальним номером вже зареєстрований;



- щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган;



- суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;



- виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах як платника податків.