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| Газета №35 (55) / 2014
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В яких випадках контролюючий орган відмовляє в реєстрації ПРРО?
|Суспільство | 08-10-2021, 10:58
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Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що за наявності підстав для відмови в реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій фіскальний сервер формує повідомлення про відмову в реєстрації ПРРО.
Відмова у реєстрації програмного реєстратора розрахункових операцій формується у випадках, якщо:
- автоматизованою перевіркою виявлено недотримання загальних вимог щодо електронного документообігу;
- ПРРО із зазначеним у Заяві про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за ф. № 1-ПРРО назвою та локальним номером вже зареєстрований;
- щодо господарської одиниці, вказаної у Заяві, суб’єкт господарювання не повідомив про такий об’єкт оподаткування контролюючий орган;
- суб’єкта господарювання не включено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;
- виявлено розбіжності даних, вказаних у Заяві, з даними щодо обліку та реєстрації суб’єкта господарювання в контролюючих органах як платника податків.
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