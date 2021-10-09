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Прокуратура повернула державі землі на Львівщині вартістю понад 1,3 млн грн

Суспільство | 08-10-2021, 18:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 88 88    


Господарським судом Львівської області задоволено позовну заяву Стрийської окружної прокуратури про розірвання договору оренди землі вартістю понад 1,3 млн грн та повернення її у державну власність.

Прокуратурою встановлено, що між Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області та товариством було укладено договір оренди земельної ділянки загальною площею 1 га, розташованої за межами села Ямельниця Стрийського району. Орендар, всупереч вимогам законодавства, не виконував договірні зобов’язання та систематично не сплачував орендну плату за користування землею, що призвело до ненадходження до бюджету значної суми коштів.

Наразі на виконання рішення суду державним реєстратором проведено реєстрацію припинення договору оренди, чим фактично поновлено право Львівської облдержадміністрації розпоряджатися землею.





Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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