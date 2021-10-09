На даному етапі ми аналізуємо якість обласних програм і реальність закладених у них завдань, - Володимир Квурт Суспільство | 08-10-2021, 18:29 0 91 Стартувала кампанія підготовки бюджету на 2022 рік – на цьому у п’ятницю, 8 жовтня, під час zoom- наради з головами громад Львівщини наголосив голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Володимир Квурт.



«У цьому році Львівська обласна рада реалізовувала 27 програм, загальний бюджет яких становив 1 млрд 463 млн грн. Станом на початок жовтня використано 903 млн 431 тис. грн. Зараз ми аналізуємо не лише фінансування, а якість програм і реальність закладених у них завдань», - розповів Володимир Квурт.



Він також зазначив, - що в рамках реалізації проєктів місцевого розвитку, з 532 об’єктів профінансовано приблизно 33%. На третину профінансовано проєкти з охорони культурної спадщини, більш ніж на половину проєкти з облаштування спортивних майданчиків.



«Продовжено терміни на виконання робіт за програмами мікропроєктів та проєктів регіонального розвитку. Це шанс на завершення проєктів, які стартували пізніше. На жаль, близько 5 проєктів не вдасться реалізувати через неготовність, або відсутність дозвільних документів, а очевидно через небажання громад»- повідомив голова комісії.



Щодо зекономлених від перевиконання бюджету коштів, а це близько 134 млн грн, за словами Володимира Квурта, 62 млн грн будуть скеровані на сплату за енергоносії комунальним установам та на зарплати працівникам реорганізованих, або приєднаних у цьому році комунальних установ обласної ради.



Під час наради до голів громад звернувся також заступник начальника юридичного відділу Львівської обласної ради Ярослав Гасяк. Він наголосив на змінах в антикорупційному законодавстві, необхідності затвердження та виконання антикорупційних програм та перевірки працівників на наявність конфлікту інтересів.



Заступниця керуючого справами Львівської обласної ради Мирослава Туркало проінформувала присутніх про необхідність виконання рішення Львівської обласної ради «Про мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території Львівської області».



Вона наголосила на важливості прийняття аналогічних рішень місцевими радами та проведення роз’яснювальної роботи серед населення, щодо заборони на використання російськомовного продукту на територіях громад