Понад 5 млрд грн ПДВ надійшло до Державного бюджету України з початку року Суспільство | 08-10-2021, 18:52 0 93



Протягом січня-вересня 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано понад 12 805 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.



Понад 40 відсотків надходжень до Державного бюджету України складає збір податку на додану вартість, якого з початку року надійшло до бюджету майже 5 172 млн грн, що на 33,3 відс або на понад 1 293 млн грн більше ніж у січні-вересні 2020 року. Збір податку на додану вартість у вересні 2021 року становив понад 648 млн грн, що порівнюючи з вереснем 2020 року на 34,4 відс або на майже 166 млн грн більше.