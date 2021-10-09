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Розбійний напад на місцевих підприємців на Золочівщині – прокуратури домоглися справедливого покарання

Суспільство | 08-10-2021, 18:58Коментарів: 0 0 Переглядів: 84 84    




Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо чотирьох громадян республіки Азербайджан, яких обвинувачували у вчиненні розбійного нападу та умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень (ч.4 ст.187, ч.2 ст.121 КК України).

Встановлено, що у червні 2018 року в одному з сіл Золочівського району троє обвинувачених гостювали у свого співвітчизника, з метою збагачення вони четверо разом спланували здійснення розбійного нападу на будинок одного із місцевих підприємців. Для цього двоє із них проникли у будинок жертви, де металевою палицею побили господаря дому та його дружину й заволоділи грошима, ювелірними прикрасами та іншим майном потерпілих. Пізніше від отриманих травм чоловік помер в лікувальному закладі.

У той час, інші співучасники очікували на них у машині, на якій вони втекли із награбованих із місця події. Фігурантів затримали наступного дня вже у Житомирі.

Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Золочівської окружної прокуратури, визнав обвинувачених винними та призначив покарання, залежно від участі кожного у вчиненні злочинів, у вигляді позбавлення волі від 7 до 10 років.



Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури
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