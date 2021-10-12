Україна – 3-тя в Європі за добовою смертністю і поширенням COVID-19 Суспільство | 11-10-2021, 09:04 0 248 За добу 9 жовтня у світі діагностували майже 300 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у Британії, Росії, Туреччині. Україна займає третю позицію в Європі за добовою смертністю і поширенням ковіду.



Джерело: дані сайту Worldometers



Деталі: Зокрема, у Британії зафіксували понад 34 тисячі, у Росії і Туреччині – понад 28тисяч нових інфікувань.



Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться США та Індія.



Україна серед країн світу займає 7 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 3 позицію.



У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують Росія і США. Україна займає 9 місце.



В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Україна, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Румунія, Україна.







ДАНІ WORLDOMETERS

За весь час пандемії вилікувались від недуги 215 829 873 особи. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.



З початку пандемії підтверджено 4 867 211 смертей від COVID-19.



Нагадаємо: У суботу, 9 жовтня, в країні виявили 11,3 тисяч нових випадків Covid, з них понад 1,1 тисячі дітей.