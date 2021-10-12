Доба на Донбасі: 10 обстрілів позицій ЗСУ, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування Суспільство | 11-10-2021, 09:26 0 242 За добу 10 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.



Джерело: Міноборони



Деталі: Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.



В напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.



Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв 4 рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.



В районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.



Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.