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Доба на Донбасі: 10 обстрілів позицій ЗСУ, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування
|Суспільство | 11-10-2021, 09:26
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|За добу 10 жовтня російські окупаційні війська 10 разів порушували режим припинення вогню, з них 2 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.
Джерело: Міноборони
Деталі: Поблизу Мирного окупанти вели вогонь застосовуючи міномети калібру 82 мм та протитанковий ракетний комплекс.
В напрямку Причепилівки противник двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та великокаліберних кулеметів.
Позиції українських воїнів біля Новотошківського ворог обстріляв 4 рази, використовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.
В районі Попасної ворожі збройні формування двічі вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
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