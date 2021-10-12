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101 пасажир відновленого швидкісного поїзда «Київ – Львів – Перемишль» попрямував до Польщі
|Суспільство | 11-10-2021, 09:44
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Прикордонники Львівського загону забезпечили прикордонний контроль перших пасажирів відновленого міжнародного залізничного сполучення з Польщею
Процедуру прикордонного оформлення пройшов 101 пасажир потяга.
Контроль здійснювався під час руху потяга між станціями «Львів» – «Мостиська-2».
Такий же порядок оформлення застосували до пасажирів зворотного рейсу, щоправда під час в’їзду в Україну прикордонники за допомогою приладів прикордонного контролю та програмного забезпечення SafeBorder перевірили ще й дійсність документів про вакцинацію.
Наразі до Польщі попрямували переважно українці, серед пасажирів були лише двоє громадян Польщі та один – Грузії, а першим зворотним рейсом в Україну прибули п’ятеро іноземців з Нідерландів, Німеччини
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