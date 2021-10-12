101 пасажир відновленого швидкісного поїзда «Київ – Львів – Перемишль» попрямував до Польщі Суспільство | 11-10-2021, 09:44 0 181









Прикордонники Львівського загону забезпечили прикордонний контроль перших пасажирів відновленого міжнародного залізничного сполучення з Польщею



Процедуру прикордонного оформлення пройшов 101 пасажир потяга.



Контроль здійснювався під час руху потяга між станціями «Львів» – «Мостиська-2».



Такий же порядок оформлення застосували до пасажирів зворотного рейсу, щоправда під час в’їзду в Україну прикордонники за допомогою приладів прикордонного контролю та програмного забезпечення SafeBorder перевірили ще й дійсність документів про вакцинацію.



Наразі до Польщі попрямували переважно українці, серед пасажирів були лише двоє громадян Польщі та один – Грузії, а першим зворотним рейсом в Україну прибули п’ятеро іноземців з Нідерландів, Німеччини