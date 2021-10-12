Майже 3 млрд грн податку на прибуток надійшло до Державного бюджету України з початку року Суспільство | 11-10-2021, 13:15 0 182



Протягом січня-вересня 2021 року Головним управлінням ДПС у Львівській області до загального фонду Державного бюджету України зібрано понад 12 805 млн грн податків, зборів, інших обов’язкових платежів.



Податку на прибуток підприємств з початку року до загального фонду Державного бюджету України надійшло 2 639,0 млн грн, що на 39,6 відс або на 748,1 млн грн більше порівнюючи із січнем-вереснем 2020 року. Це майже 21 відс від усіх надходжень до Державного бюджету України.



Податку на прибуток підприємств у вересні 2021 року від підприємств різних галузей Львівщини надійшло 38,5 млн грн, що на 163,3 відс або на 23,9 млн грн більше ніж у вересні 2020 року.





