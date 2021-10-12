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Вбивство літнього чоловіка у Львові: суд виніс вирок
|Суспільство | 11-10-2021, 15:32
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Закінчено судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо 42-річного мешканця Пустомитівського району, якого обвинувачували у вчиненні умисного вбивства (ч.1 ст.115 КК України).
Встановлено, що у серпні 2019 року, в орендованій квартирі на вулиці Медової печери у місті Львові, обвинувачений разом із своєю співмешканкою та господарем дому розпивали спиртні напої. В подальшому, між фігурантом та орендодавцем виник конфлікт. Вони пішли до іншої кімнати і там продовжили сварку, яка переросла у бійку, у ході якої чоловік почав руками та ногами бити потерпілого і, навіть, після того як той впав на підлогу, обвинувачений продовжував наносити йому удари. В результаті, від отриманих травм останній помер на місці.
Суд підтримав обґрунтовану позицію прокурорів Галицької окружної прокуратури, визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.
Відділ інформаційної політики
Львівської обласної прокуратури
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