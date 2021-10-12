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Чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини й ледве не згорів сам
|Суспільство | 12-10-2021, 08:53
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|У місті Вишневому під Києвом у багатоповерхівці сталася пожежа через те, що чоловік підпалив двері колишньої дружини, в результаті чого отримав численні опіки.
Джерело: Поліція Київської області у facebook
Дослівно: "Ввечері 11 жовтня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що у Вишневому, по вулиці Машинобудівників, після конфлікту із колишньою дружиною чоловік підпалив вхідні двері її квартири".
Деталі: Жителів багатоповерхівки евакуювали, пожежу локалізували.
Від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець займання. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками.
"Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють версію щодо самопідпалу", – зазначають у повідомленні.
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