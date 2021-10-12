Чоловік підпалив двері квартири колишньої дружини й ледве не згорів сам Суспільство | 12-10-2021, 08:53 0 62 У місті Вишневому під Києвом у багатоповерхівці сталася пожежа через те, що чоловік підпалив двері колишньої дружини, в результаті чого отримав численні опіки.



Джерело: Поліція Київської області у facebook



Дослівно: "Ввечері 11 жовтня на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що у Вишневому, по вулиці Машинобудівників, після конфлікту із колишньою дружиною чоловік підпалив вхідні двері її квартири".



Деталі: Жителів багатоповерхівки евакуювали, пожежу локалізували.



Від вогню постраждав 54-річний чоловік, ймовірний винуватець займання. Потерпілого доставили в лікарню з численними опіками.



"Правоохоронці встановлюють всі обставини події, а також перевіряють версію щодо самопідпалу", – зазначають у повідомленні.