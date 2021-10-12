У Каліфорнії легкомоторний літак впав на житлові будинки, є жертви Суспільство | 12-10-2021, 08:56 0 64 Двомоторний невеликий літак впав на вантажівку і два житлових будинки у передмісті в Сан-Дієго у штаті Каліфорнія. У результаті цього загинули щонайменше дві людини, ще двоє отримали травми.



Джерело: Daily Mail, CBS 8 TV



Деталі: Зазначається, що загинув водій вантажівки та ще одна людина.



Крім того, двоє людей отримали травми. За словами місцевих жителів, потерпілі отримали опіки.





Федеральне авіаційне управління заявило, що не знає, скільки людей перебувало на борту літака.



У пожежній службі повідомили, що два житлові будинки охопило полум’я. Рятувальні служби з’ясовують, чи перебували господарі будинків дома на час падіння літака.