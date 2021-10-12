Окупанти на Донбасі 9 разів порушили "тишу" Суспільство | 12-10-2021, 09:32 0 71 За добу 11 жовтня російсько-окупаційні війська 9 разів порушували режим припинення вогню, поранили військового ЗСУ.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.



Поблизу Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.



В бік населених пунктів Зайцеве та Красногорівка найманці застосували ручні протитанкові гранатомети.



Неподалік Талаківки ворожі збройні формування обстрілювали позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.



В районі Водяного, що на Приазов’ї, противник вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний.