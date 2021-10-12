У самому центрі Києва горить будинок Суспільство | 12-10-2021, 09:35 0 172 У центрі Києва, на вулиці Костьольній, горить будинок: пожежа спалахнула на даху.



Джерело: "Українська правда", Telegram-канал "Київ оперативний"



Деталі: За даними УП, горить дах будинку на Костьольній 5.





За даними "Києва оперативного", серйозна пожежа спалахнула на даху будинку, що по вулиці Михайлівській, на повороті на Костельну.







До будинку виїхали рятувальники ДСНС.