Відкриття касиром робочої зміни на програмному РРО

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 13/10/2021 Відсьогодні буде перекрито рух транспорту на вул. І. Величковського, 30а - 32...>> До міжнародного проєкту «Озеленення планети» планують залучити 45 тисяч екосвідомих людей зі Львова та області...>> Завтра розпочинається Конгрес Культури у Львові...>> Вчора від коронавірусу у Львові вакцинували 3712 осіб...>> Пунктам екстреної медичної допомоги передали 10 «швидких» для гірських територій...>> Громада міста співчуває рідним Василя Радковця...>> Побив та задушив власну матір – підозрюваного взяли під варту...>> Майже 102 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини...>> Біля лікарні швидкої допомоги створять новий екопростір «Сад Здоров’я»...>> Від завтра розпочнуться ремонтні роботи на перехресті вул. С. Бандери – вул. Городоцька...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Олег Василишин: «Фінансову грамотність потрібно розвивати зі школи»...
 >>> 
«Хочемо мати наймодернішу версію електронного квитка для міста Львова», — А. Садовий...
 >>> 
«Незалежність — це день народження кожного українця, побудьте в цей час зі своїми рідними», — мер Львова...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Побив та задушив власну матір – підозрюваного взяли під варту...
13-10-2021, 13:22  >>> 
У польському хостелі знайшли мертвою українку...
12-10-2021, 09:19  >>> 
Вкоротив віку співмешканці – прокуратура домоглася ув’язнення для винуватця...
04-10-2021, 15:48  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Пунктам екстреної медичної допомоги передали 10 «швидких» для гірських територій...
13-10-2021, 13:29  >>> 
Україна увійшла до п’ятірки країн у світі, де за добу найбільше померлих від COVID...
13-10-2021, 09:03  >>> 
Японія в грудні почне щеплення третьою дозою COVID-вакцини...
13-10-2021, 08:34  >>> 

Відкриття касиром робочої зміни на програмному РРО

Суспільство | 12-10-2021, 12:22Коментарів: 0 0 Переглядів: 219 219    


Відкриття робочої зміни особою, яка здійснює розрахункові операції на програмному РРО, відбувається на підставі Повідомлення про відкриття зміни ПРРО (форма № 3-ПРРО, J1316801), закриття робочої зміни здійснюється на підставі Z-звіту.

Кожного разу при виконанні входу касиром на програмному РРО відбувається перевірка всіх доступних господарських одиниць та ПРРО для такого касира за його ідентифікатором ключа суб’єкта, інформацію про який суб’єктом господарювання було подано до контролюючого органу в Повідомленні про надання інформації щодо кваліфікованого сертифіката відкритого ключа за ідентифікатором форми J/F1391801. При цьому необхідно вказувати ідентифікатор ключа суб’єкта з сертифікату, який використовується для підпису, а не шифрування.

Звертаємо увагу, під час відкриття робочої зміни може надходити повідомлення «Відсутні господарські одиниці». Таке повідомлення надходить якщо:

- ідентифікатор ключа суб’єкта взято з сертифікату який використовується для шифрування;

- в Повідомленні J/F1391801 вказано значення, що не відповідає ідентифікатору ключа суб’єкта з сертифікату;

- суб’єктом господарювання подано Повідомлення про виявлення несправностей програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 2-ПРРО (яким блокується ПРРО до моменту подання Заяви про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій за формою № 1-ПРРО з позначкою «відновлення роботи»);

- суб’єкт господарювання подав Повідомлення J/F1391801 з типом підпису «припинення роботи» для такого касира.

У разі, якщо на зареєстрованому ПРРО, під час відкриття робочої зміни, надходить повідомлення «Відсутні господарські одиниці», то для роботи з ПРРО суб’єкту господарювання необхідно перевірити правильність подання даних про касира та ПРРО.
   Новини по темі: Суспільство
Майже 102 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини...
13-10-2021, 13:21  >>> 
Чи можливо за підсумками 2020 року скористатися правом на податкову знижку за витратами, здійсненими на оплату послуг з лікування?...
13-10-2021, 11:55  >>> 
Надходження єдиного податку до місцевих бюджетів Львівщини зросли майже на 493 млн гривень...
13-10-2021, 09:22  >>> 
ЧЕРЕЗ ТЮТЮНОВУ «ШУМОІЗОЛЯЦІЮ» ВАРТІСТЮ 95 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ УКРАЇНЕЦЬ ПОЗБУВСЯ МІКРОАВТОБУСА...
13-10-2021, 09:17  >>> 
Окупанти стріляли на Донбасі з забороненої зброї — штаб...
13-10-2021, 09:06  >>> 
У G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану...
13-10-2021, 09:00  >>> 
Справа заволодіння землею в Одесі: суд призначив одеській посадовиці 26 млн гривень застави...
13-10-2021, 08:29  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: угода про "відкрите небо", домашній арешт Медведчука...
13-10-2021, 09:30  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: клопотання про арешт Медведчука, карантин...
12-10-2021, 09:33  >>> 
Головні новини четверга і ночі: відставка Разумкова, коронавірус набирає обертів...
08-10-2021, 10:11  >>> 
   ПолітикаПолітика
Міністр оборони США приїде до України...
13-10-2021, 08:40  >>> 
США: Палата представників схвалила підвищення боргової стелі...
13-10-2021, 08:38  >>> 
Проти опозиціонерів Тихановської і Латушка порушили ще одну кримінальну справу...
13-10-2021, 08:32  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Blue Origin переносить суборбітальний політ через погодні умови...
11-10-2021, 08:39  >>> 
Маск переносить штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії в Техас...
08-10-2021, 08:49  >>> 
"Просто неправда": Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки...
06-10-2021, 09:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Майже 102 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини...
13-10-2021, 13:21  >>> 
Чи можливо за підсумками 2020 року скористатися правом на податкову знижку за витратами, здійсненими на оплату послуг з лікування?...
13-10-2021, 11:55  >>> 
Надходження єдиного податку до місцевих бюджетів Львівщини зросли майже на 493 млн гривень...
13-10-2021, 09:22  >>> 
   ВладаВлада
У Львові люди з вадами слуху отримають матеріальну допомогу...
27-09-2021, 13:11  >>> 
Шмигаль анонсував майже пів мільйона доз вакцини Pfizer для освітян...
17-05-2021, 07:44  >>> 
«Роботу моніторингових груп посилюємо, на порушників складаємо протоколи», — Ірина Маруняк...
12-03-2021, 12:40  >>> 
   КультураКультура
У ПАЛАЦІ МИСТЕЦТВ У ПРОГРАМІ ФОРУМУ ВИДАВЦІВ БУЛО ПРЕДСТАВЛЕНО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ “У РИМАХ СВІТЛИХ ОЖИВАЄ СЛОВО”....
20-09-2021, 13:02  >>> 
Стали відомі переможці премії “Еммі”...
20-09-2021, 09:08  >>> 
Музей Майдану переписав заяву про інсталяцію: прибрав згадки про Мінкульт...
18-08-2021, 07:55  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
19:55 Відсьогодні буде перекрито рух транспорту на вул. І. Величковського, 30а - 32
19:53 До міжнародного проєкту «Озеленення планети» планують залучити 45 тисяч екосвідомих людей зі Львова та області
19:50 Завтра розпочинається Конгрес Культури у Львові
13:47 Вчора від коронавірусу у Львові вакцинували 3712 осіб
13:29 Пунктам екстреної медичної допомоги передали 10 «швидких» для гірських територій
13:24 Громада міста співчуває рідним Василя Радковця
13:22 Побив та задушив власну матір – підозрюваного взяли під варту
13:21 Майже 102 млн грн екологічного податку надійшло до бюджетів з початку року від платників податків Львівщини
13:18 Біля лікарні швидкої допомоги створять новий екопростір «Сад Здоров’я»
13:17 Від завтра розпочнуться ремонтні роботи на перехресті вул. С. Бандери – вул. Городоцька

   Анонси
Оподаткування подарункових сертифікатів фізичним особам...
10-03-2021, 10:31  >>> 
Львівська обласна рада проситиме надати капелі «Трембіта» статус національного колективу...
03-02-2021, 15:32  >>> 
Анонс...
29-01-2021, 16:37  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования