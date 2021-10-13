При плануванні витрат з обласного бюджету на 2022 рік маємо враховувати потреби соціально незахищених громадян, - Микола Іщук за підсумками виїзної комісії Суспільство | 12-10-2021, 17:15 0 181 Під час виїзного засідання комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини, учасників бойових дій, яке відбулося у вівторок, 12 жовтня, депутати ознайомилися з роботою комунального закладу Львівської обласної ради «Монастироцький психоневрологічний інтернат».



Заклад, в якому проживають близько двох сотень підопічних, розташований у селі Монастирок Львівського району.



Нагадаємо, раніше депутати погодили виділення з обласного бюджету додатково 88 590 гривень на протипожежні заходи в установі. А саме: обробку дерев’яних конструкцій горищ, проєкт та монтаж системи протипожежного захисту.



«Сьогодні ми оглянули приміщення інтернату та визначили наступні потреби закладу, адже він перебуває в комунальній власності обласної ради. Висновок однозначний - інтернат потребує фінансової підтримки для покращення умов проживання підопічних та умов праці персоналу», - розповів голова комісії Микола Іщук.



Директорка Монастироцького психоневрологічного інтернату Ганна Надяк уже другий рік поспіль працює на керівній посаді. Вона розповіла членам комісії про ті проблеми, які доводиться вирішувати щоденно: у штаті закладу 92 працівники, середня зарплата становить 6 тисяч гривень. Територія закладу займає майже 54 гектари, адже в розпорядженні інтернату є сільськогосподарські землі.



«Щоб забезпечити повноцінне функціонування самі вирощуємо овочі, утримуємо декілька корів. Наші підопічні допомагають підтримувати господарство. Для них це водночас терапія», - пояснює Ганна Надяк.



У 2021 році адміністрації вдалося відремонтували коридор, зали, медпункт, приміщення кухні, частково закупити нове обладнання та встановити протипожежну сигналізацію загалом на суму близько 989 тис. грн. За словами директорки, на блискавкозахист чотирьох корпусів та приміщення пекарні необхідно ще 250 тис. грн. У 2022 році мріють зробити ремонт в приміщеннях душової, пральні, котельні.



У Монастироцькому психо-неврологічному інтернаті мешкають чоловіки. У кожного складна доля та особливі вади здоров’я. Під наглядом соціальної комісії з працівників закладу кожен підопічний отримує 25% соціальної виплати, решту грошей перераховуються на рахунок інтернату, як оплата за обслуговування.



«Речі першої необхідності для підопічних ми отримуємо від благодійників, часто від іноземних фондів, за спонсорські кошти купуємо нові костюми, постільну білизну. Пацієнти старшого віку крім соціальної виплати також отримують пенсійне забезпечення. Ці кошти вони накопичують, витрачають або віддають рідним. Прикро, але у нас є й такі випадки, що родичі відвідують наших мешканців лише у день виплати пенсії, щоб забрати гроші. Насправді люди з психоневрологічними захворюваннями постійно потребують реабілітаційної підтримки і допомоги, уваги від держави, адже більшості з них важко повернутися до повноцінного соціального життя», - зауважує Ганна Надяк.



«Побачивши все на власні очі, кожен член депутатської комісії розумітиме проблеми і потреби Монастироцького інтернату та інших 15 соціальних закладів на Львівщині. За підсумком першого року роботи комісії обласної ради з питань соціального захисту прав дітей, людини, учасників бойових дій ми розпочинаємо планувати витрати з обласного бюджету на 2022 рік. Соціальна сфера потребує особливої уваги і я сподіваюся, що за кілька років нашої роботи поступово вдасться навести лад в закладах, де перебувають соціально незахищені громадяни. Я завжди наголошую на тому, що рівень суспільства варто визначати за тим, як у ньому доглядають та опікуються людьми з особливими потребами», - наголосив Микола Іщук.



