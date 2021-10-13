Незаконна порубка дерев у національному природньому парку на понад 350 тис грн – на Львівщині підозрюють організовану злочинну групу, в числі якої є службовці парку Суспільство | 12-10-2021, 17:18 0 192







За процесуального керівництва прокурорів Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру 4 учасникам організованої групи за фактом незаконної порубки (ч.3 ст. 28, ч.ч. 3, 4 ст. 246 КК України).



За даними слідства, 38-річний місцевий підприємець лісопильної промисловості на території Яворівського національного природнього парку організував незаконну вирубку здорових дерев під виглядом санітарної порубки. Для цього він залучив начальника природно-охоронного науково-дослідного відділення парку, інспектора з охорони природо-заповідного фонду, а також місцевого мешканця у якості водія.



Таким чином, було зрубано 45 дерев породи сосна, чим завдано державі 363 тис грн збитків.



Наразі слідчі дії тривають, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та відсторонення службових осіб від займаних посад.



Поряд з цим, з метою забезпечення відшкодування завданої шкоди, прокурором підготовлено клопотання щодо накладення арешту на майно фігурантів.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Слідчого управління Головного управління Національної поліції області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.







Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.







Відділ інформаційної політики



Львівської обласної прокуратури