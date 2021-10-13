Справа заволодіння землею в Одесі: суд призначив одеській посадовиці 26 млн гривень застави Суспільство | 13-10-2021, 08:29 0 111 Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід директорці юридичного департаменту Одеської міськради, яка є підозрюваною у справі про заволодіння землею в Одесі - 26 млн 169 тисяч гривень застави.



Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура



Дослівно: "Так, суд відмовив у задоволенні клопотання детективів НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрав підозрюваній запобіжний у вигляді застави у розмірі 26 млн 169 тисяч гривень".



Деталі: Як зазначається, до 12 грудня 2021 року на директорку поклали низку процесуальних обов’язків: прибувати на першу вимогу до детективів, прокурора, суду; не покидати Одесу без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у справі. Також їй потрібно здати закордонний паспорт.



Передісторія: Посадовиця – одна з підозрюваних у справі щодо незаконного заволодіння землею територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. Всього у справі 16 підозрюваних. Зокрема це – чинний мер Одеси Геннадій Труханов, відомий одеський бізнесмен Володимир Галантерник та експрокурор Одещини Олег Жученко.



Загальний розмір завданої шкоди оцінюють у більш ніж пів мільярда гривень.



Нагадаємо: 11 жовтня у справі про заволодіння землею в Одесі ВАКС відмовив в арешті мера Одеси Труханова та призначив заставу в 30,2 млн грн.