|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У G20 погодилися залучити талібів до розподілу допомоги для Афганістану
|Суспільство | 13-10-2021, 09:00
| 0 132
|
|Лідери країн G20 погодилися, що у них не буде іншого вибору, окрім як залучити талібів до відправки гуманітарної допомоги до Афганістану.
Джерело: The Guardian
Деталі: Водночас зазначається, що це не дозволить домогтися політичного визнання талібів.
Агентства з надання допомоги, такі як Міжнародний комітет порятунку, заявляють, що Афганістан перебуває на межі "гуманітарної кризи", оскільки його виживання на 75% залежало від іноземної допомоги, а з тих пір, як таліби захопили владу в серпні, підтримка припинилася. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що країна знаходиться в переломному моменті.
Нагадаємо: Зустріч G20 стала першою зустріччю найбагатших країн світу для обговорення наслідків виходу США з Афганістану. Під час зустрічі G20 ЄС збільшив свою допомогу для Афганістану до 1 млрд євро. Також, МВФ і Світовий банк можуть надати допомогу.
|
|