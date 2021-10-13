Окупанти стріляли на Донбасі з забороненої зброї — штаб Суспільство | 13-10-2021, 09:06 0 109 12 жовтня російські окупанти 6 разів порушували режим припинення вогню, двічі - з забороненого Мінськими домовленостями озброєння.



Джерело: штаб ООС



Деталі: Зокрема біля Зайцевого ворог стріляв зі стрілецької зброї, поблизу Новозванівки - з автоматичних станкових гранатометів.



В районі Кримського окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.



В напрямку Причепилівки противник стріляв з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.



Позиції українських захисників біля Красногорівки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм та гранатометів різних систем.



В бік Мар’їнки найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм та ручних протитанкових гранатометів.



Українські військові відкривали вогонь у відповідь,



Як повідомляється, втрат серед українських військовослужбовців немає.