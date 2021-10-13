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ЧЕРЕЗ ТЮТЮНОВУ «ШУМОІЗОЛЯЦІЮ» ВАРТІСТЮ 95 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ УКРАЇНЕЦЬ ПОЗБУВСЯ МІКРОАВТОБУСА
|Суспільство | 13-10-2021, 09:17
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Сьогодні через спробу незаконного переміщення сигарет громадянин України залишився без мікроавтобуса. Незаконні наміри українця викрили на українсько-румунському кордоні прикордонники Мукачівського загону спільно з митниками.
О 2-й годині ночі 50-річний чоловік прибув в пункт пропуску «Дякове» мікроавтобусом марки «Мерседес Спринтер» 1996 року випуску.
Під час огляду вказаного транспортного засобу прикордонники помітили нетипові зміни у конструктивних частинах автомобіля та скерували його на поглиблену перевірку.
У ході такої перевірки прикордонний наряд спільно з митниками виявив в стелі та бокових стінках салону мікроавтобуса сховки з тютюном, у які заповзятий українець спакував 1734 пачки сигарет.
Сума оцінки виявлених тютюнових виробів склала майже 95 тисяч гривень. Вилучений мікроавтобус оцінили у 187, 5 тисяч гривень.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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